كييف تطالب الغرب بأسلحة نوعية.. ووارسو تسلمها 18 مدفع هاوتزر

قالت الإذاعة العامة البولندية اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر حكومي، إن بولندا قدمت لأوكرانيا 18 مدفعاً من نوع هاوتزر ذاتي الحركة طراز "أيه. إتش. إس. كراب" في الوقت الذي تحاول فيه كييف صد هجوم روسي كبير في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وطالبت أوكرانيا، التي تواجه قصفاً عنيفاً في أقاليمها الشرقية، الغرب بأن يقدم لها المزيد من الأسلحة الأبعد مدى لتغيير مسار الحرب.

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والحد الأقصى الذي تصل إليه قذائف المدفع "إيه. إتش. إس. كراب" هو 40 كيلومتراً.

وذكرت الإذاعة أن بولندا دربت أيضاً 100 من رجال المدفعية الأوكرانيين على تشغيل مدافع الهاوتزر.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد قال أمس السبت إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمرك ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من الولايات المتحدة.

وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أبعد مدى من أجل إحداث تحول في اتجاه الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمله في أن تزوده الدول الحليفة بالسلاح المطلوب بشدة وقال إنه يتوقع "أخباراً طيبة" في الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، دعا مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك مجدداً إلى تسليم بلاده قاذفات صواريخ متعددة الفوهات بعيدة المدى أميركية الصنع.

من جهتهم، قال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" إن إرسال مثل هذه الأنظمة يتم النظر فيه بجدية، ومن المحتمل اتخاذ قرار في الأيام المقبلة.