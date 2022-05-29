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تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوغانسك

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Russian service members work on demining the territory of Azovstal steel plant during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 22, 2022. (Reuters)
مشاهد من أوكرانيا
  • Russian service members work on demining the territory of Azovstal steel plant during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 22, 2022. (Reuters)
  • A garage burns following a military strike on a garage near the railway station, amid Russia's invasion of Ukraine, in the frontline city of Lyman, Donetsk region, Ukraine April 28, 2022. (Reuters)
  • A residential building damaged by a Russian military strike in seen through a window of an ambulance car, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Marinka, in Donetsk region, Ukraine May 19, 2022. (File photo: Reuters)
  • Ukrainian servicemen fire with a BM-21 Grad multiple rocket launch system, as Russia's attack on Ukraine continues, in Luhansk Region, Ukraine April 26, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko
  • This handout photograph released by Ukrainian State Emergency Service on May, 8, 2022, shows Ukrainian firefighters putting out a fire after Russian missiles hit a school in Bilohorivka, eastern Ukraine's Lugansk region, on May, 7, 2022. (AFP)
5 صور
Russian service members work on demining the territory of Azovstal steel plant during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 22, 2022. (Reuters)
Russian service members work on demining the territory of Azovstal steel plant during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 22, 2022. (Reuters)
A garage burns following a military strike on a garage near the railway station, amid Russia's invasion of Ukraine, in the frontline city of Lyman, Donetsk region, Ukraine April 28, 2022. (Reuters)
A garage burns following a military strike on a garage near the railway station, amid Russia's invasion of Ukraine, in the frontline city of Lyman, Donetsk region, Ukraine April 28, 2022. (Reuters)
A residential building damaged by a Russian military strike in seen through a window of an ambulance car, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Marinka, in Donetsk region, Ukraine May 19, 2022. (File photo: Reuters)
A residential building damaged by a Russian military strike in seen through a window of an ambulance car, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Marinka, in Donetsk region, Ukraine May 19, 2022. (File photo: Reuters)
Ukrainian servicemen fire with a BM-21 Grad multiple rocket launch system, as Russia's attack on Ukraine continues, in Luhansk Region, Ukraine April 26, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Ukrainian servicemen fire with a BM-21 Grad multiple rocket launch system, as Russia's attack on Ukraine continues, in Luhansk Region, Ukraine April 26, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko
This handout photograph released by Ukrainian State Emergency Service on May, 8, 2022, shows Ukrainian firefighters putting out a fire after Russian missiles hit a school in Bilohorivka, eastern Ukraine's Lugansk region, on May, 7, 2022. (AFP)
This handout photograph released by Ukrainian State Emergency Service on May, 8, 2022, shows Ukrainian firefighters putting out a fire after Russian missiles hit a school in Bilohorivka, eastern Ukraine's Lugansk region, on May, 7, 2022. (AFP)
روسيا و أوكرانيا

تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوغانسك

سلطات خيرسون: واشنطن أقامت قواعد عسكرية على سواحل البحر الأسود بغطاء أوكراني

العربية.نت، وكالات

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يواصل الجيش الروسي، اليوم الأحد، تنفيذ مهام عمليته العسكرية في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس، فيما يستمر الغرب في دعم كييف بالأموال والعتاد العسكري.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم "من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك".

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن الوضع الميداني معقد جداً خصوصاً في دونباس وخاركيف. مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، إن "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة". وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغم.

وكانت جمهورية دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول اكتملت، وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.

يأتي ذلك فيما قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، إن الولايات المتحدة، بحجة مساعدة أوكرانيا، قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود.

وأضاف ستريموسوف: "قام الأميركيون، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية لهم على الساحل الأوكراني للبحر الأسود. ومن بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي، عند مخرج مصب نهر دنيبر- بوج إلى البحر الأسود، ومدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون من هناك"، مضيفا أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأميركان.

كما أكد أن حدود المنطقة مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لسلطة كييف مغلقة لأسباب أمنية.

وأضاف: "الحدود مغلقة حاليا لأسباب أمنية. إن عبور الحدود من منطقتي نيكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بالنظر إلى القصف المنهجي للمسلحين الأوكرانيين. فبعد الهجمات الأخيرة من جانبهم قتل مدنيون كانوا في المنطقة العازلة، لذلك لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة. نتلقى الكثير من البيانات عن اختفاء الرجال الذين يتم أخذهم على الفور إلى الجيش الأوكراني كوقود للمدافع".

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وأضاف أنه من الممكن حاليا الذهاب من المنطقة إلى شبه جزيرة القرم أو الأجزاء المحررة من منطقة زابوروجيا، ومن هناك إلى جمهوريتي دونباس.

وفرضت القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيا إلى جانب بحر آزوف.

وبدأت في المناطق المحررة عمل الإدارات المدنية - العسكرية وبث القنوات التلفزيونية والإذاعات الروسية، كما يجري استئناف الاتصالات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

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