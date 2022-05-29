موسكو: لا ننوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيراً إلى هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.

وأضاف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية أنه "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن الأسلحة النووية التكتيكية، لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعملية" في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

مادة اعلانية

كما، أوضح أن السلطات الروسية لديها قائمة صارمة بشروط استخدام هذه الأسلحة.

التلويح بالنووي

واعتاد المسؤولون الروس، ولا سيما الرئيس فلاديمبر بوتين التهديد باستخدام السلاح النووي، منذ إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

فقد أصدر الرئيس الروسي قراراً في مارس الماضي، سبب قلقاً دولياً كبيراً، إذ تلقى الجيش الروسي أمراً بوضع القوات النووية الاستراتيجية في حالة تأهب خاصة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم القادة الغربيين بالتفكير في حرب نووية في صراعهم مع بلاده. وقال "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وأوضح "الكل يعلم أن حرباً عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.