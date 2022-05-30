السودان.. مجلس نظارات البجا يعلن إطلاق سراح أمينه السياسي

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، الاثنين، إطلاق سراح الأمين السياسي للمجلس، سيد علي أبوامنه.

وطالب المجلس عبر فيسبوك بالكشف عن أسباب الاعتقال، مضيفا أن "الاعتقالات والتهديدات بالتصفية لن تثنينا عن الوقوف ضد المؤامرات والمخططات الخبيثة".

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وحمّل المجلس كامل المسؤولية للجهات "التي تعمل خلف الكواليس"، دون أن يوضح هوية تلك الجهات.

ودخل محتجو المجلس الأعلى لنظارات البجا، الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان، شرق السودان.

وجاء ذلك بعد نهاية مهلة 72 ساعة كان المجلس قد حددها للجنة الأمنية بالبحر الأحمر للنظر في 8 مطالب، بينها إقالة حاكم الولاية.

وأمهل المجلس الأعلى لنظارات البجا، الحكومة، 48 ساعة للاستجابة للمطالب أو اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية.