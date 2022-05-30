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باريس تطالب بالتحقيق في وفاة صحفي فرنسي في أوكرانيا

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قصف سابق بمنطقة لوغانسك (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

باريس تطالب بالتحقيق في وفاة صحفي فرنسي في أوكرانيا

ماكرون: الصحافي الفرنسي أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية

العربية.نت - وكالات

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أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر الاثنين أن صحافياً فرنسياً كان يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية لقي مصرعه في أوكرانيا.

وكتب ماكرون أن "الصحافي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".

فيما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا اليوم الاثنين إلى فتح تحقيق في وفاة صحفي فرنسي في أوكرانيا.

وقالت كولونا في بيان "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن وبشفافية بشأن ملابسات هذه المأساة."

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وكان حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي قد أعلن تعليق جهود إجلاء المدنيين من المنطقة اليوم (الاثنين) بعد مقتل صحافي فرنسي إثر قصف روسي لعربة مدرعة كان يستقلها.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد كتب غايداي على تطبيق «تلغرام» أن القذيفة الروسية اخترقت درع السيارة، ما أسفر عن مقتل الصحافي الفرنسي المعتمد الذي كان يسافر بداخلها.

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