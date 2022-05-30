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لافروف: تحرير دونباس أولوية غير مشروطة لموسكو

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Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with President of Georgia's breakaway region of Abkhazia Aslan Bzhaniya in Moscow, Russia March 25, 2022. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: تحرير دونباس أولوية غير مشروطة لموسكو

وزير الخارجية أكد أن بوتين لا يرفض أبداً محادثة أو لقاء شخصياً مع نظرائه الأجانب.. وبيسكوف: أردوغان عرض على بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي

العربية.نت

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء الأحد، إن تحرير دونباس في شرق أوكرانيا هو "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو، بينما يمكن لمناطق أوكرانية أخرى تقرير مصيرها بنفسها، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عنه.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن لافروف قال في مقابلة مع محطة "تي.إف-1" التلفزيونية الفرنسية، إن "تحرير منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، هو أولوية غير مشروطة". وأضاف: "بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا "على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق".

هذا وأكد لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين والأعضاء الآخرين في القيادة الروسية لا يرفضون أبدا إجراء محادثة أو لقاء شخصيا مع نظرائهم الأجانب.

الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين
الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين

وقال لافروف: "نحن لا نفرض أنفسنا على أحد. إذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض أبدا زملاءه الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا. هذا معروف للجميع. ويتصرف وزير الخارجية والأعضاء الآخرون في القيادة الروسية بنفس الطريقة".

ويعلن الكرملين بشكل دائم عن اتصالات بوتين بالقادة الأجانب. فعلى سبيل المثال، يوم السبت، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن محادثة هاتفية بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الروسي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

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وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد، أمس الأحد، أن الرئيسين الروسي بوتين والتركي أردوغان "يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 مايو"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وأكد بيسكوف أيضا أن أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وأفاد الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق الأحد، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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