نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية: روسيا لن تنتصر وتحاول تدمير أوكرانيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولها ستيفانيشينا أن روسيا تدرك أنها لن تكون قادرة على كسب الحرب، نقلا عن وكالة الأنباء الأوكرانية، الاثنين.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إن روسيا تحاول عن عمد تدمير أوكرانيا، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية العملية العسكرية الروسية. ودعت إلى تصنيف روسيا باعتبارها دولة "راعية للإرهاب".

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وشددت على أن "إنشاء ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمرافق الطبية وتوفير الغذاء ضروري للمدنيين".

هذا وتفقدت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا، التي تقوم بزيارة لأوكرانيا اليوم الاثنين، بوتشا في ضواحي كييف، حيث وقعت مجازر بحق المدنيين اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكابها.

وأصبحت بوتشا رمزاً لجرائم الحرب التي تنسبها أوكرانيا إلى روسيا، بعد انسحاب الجنود الروس من هذه المنطقة في نهاية مارس واكتشاف مئات الجثث التي تعود إلى مدنيين أوكرانيين.

هذا وعززت روسيا جبهتها على الحدود مع أوكرانيا في كورسك بقوات إضافية، فيما أعلنت قصف منشأة أوكرانية لبناء السفن في ميكولايف. كما أعلنت إسقاط 15 مسيرة أوكرانية واعتراض 9 قذائف صاروخية.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تدمير بطارية أوكرانية تحتوي على مدافع "إيطالية الصنع".

وأفادت السلطات الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى في قصف روسي على مدينة سفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، حيث أعلن حاكم لوغانسك أن القوات الروسية دخلت وسط المدينة المذكورة بالفعل.