الاتحاد الأوروبي يقرّر خفض وارداته من النفط الروسي "بأكثر من الثلثين"

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاثنين، عن الاتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل عبر حسابه على تويتر إن الاتفاق يغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا مما يحرمها من "مصدر ضخم لتمويل آلتها الحربية"، في إشارة لعمليتها العسكرية الجارية حاليا في أوكرانيا.

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وأضاف أن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن فصل سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا، عن نظام سويفت المالي العالمي مع حظر ثلاث محطات بث روسية أخرى مملوكة للدولة.

كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أنها الحزمة تشمل أيضا معاقبة المسؤولين عن "جرائم الحرب" في أوكرانيا.