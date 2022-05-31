بإجراءات مبسطة.. روسيا تمنح جنسيتها للأيتام من دونباس

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئات الإقليمية التابعة للوزارة بدأت منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين (المعترف بهما من روسيا فقط) وأوكرانيا.

كما، أوضح بيان الداخلية الروسية أن "الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية بدأت في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقع في 30 مايو 2022 والذي ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية في غضون 3 أشهر للأيتام والأطفال".

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زابوريجيا وخيرسون

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الأربعاء الماضي مرسوما مماثلاً يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

فيما نددت كييف بالأمر حينها، وقالت إن "خطة منح جوازات سفر روسية" انتهاك صارخ "للسيادة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنها تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك "إجرامي".

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لها إن المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

اعتماد الروبل

يذكر أن مرسوماً صدر عام 2009 يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية لأهالي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.

وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.

والاثنين الماضي، أعلنت سلطات خيرسون اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفينيا الأوكرانية.

والخميس، أعلن المسؤولون المعينون من موسكو عن نفس الإجراء في أجزاء من منطقة زابوريجيا.