بسبب أول يوم حرب.. كييف تحكم على جنديين روسيين بالسجن

بعد الحكم على جندي روسي بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيا أوكرانيا، قضت محكمة أوكرانية الثلاثاء بالسجن 11 عامًا ونصف على جنديين روسيين متّهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتَين في منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد، في اليوم الأول من الحرب.

وأفادت النيابة العامة في أوكرانيا على تلغرام أن ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف، دينا بـ"انتهاك قوانين الحرب وأعرافها"، في ختام محاكمة بدأت منتصف أيار/مايو قرب مدينة بولتافا.

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أقرا بالذنب

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتّهمين "أقرّا بذنبهما بالكامل".

واتُهم الجنديان بإطلاق النار في 24 شباط/فبراير باستخدام قاذفة صواريخ متعددة من طراز "غراد" من منطقة بيلغورود في روسيا، على "بنى تحتية حيوية ومبانٍ سكنية" في قريتي كوزاتشيا لوبان ومدرسة في فيتيرينارني، في منطقة خاركيف.

عبرا الحدود

وأكد الادعاء أنهما عبرا الحدود الأوكرانية بعد ذلك، وواصلا القصف. وأسر الجيش الأوكراني الجنديين بعد تدمير سلاحهما.

وفي 23 أيار/مايو، حكمت محكمة في كييف على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين البالغ 21 عاماً، بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيًا أعزل.

وهو أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جريمة حرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

فتح أول قضية اغتصاب

فيما أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا الاثنين فتح أول قضية اغتصاب ارتكبه جنود روس.

وتستهدف القضية جنديًا روسيًا متهمًا بقتل مدني واغتصاب زوجته أثناء احتلال بلدة بروفاري قرب كييف. وأوضحت فينيديكتوفا أنه لم يُقبض على المتهم و"يتم البحث عنه حالياً".

كما تحقق النيابة مع جنديين روسيين آخرين متهمين بتعذيب مدنيين في تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.