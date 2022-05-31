بعد مظاهرات الكردستاني.. أنقرة تستدعي سفيري فرنسا وألمانيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيري ألمانيا وفرنسا في أنقرة إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على فعاليات ينظمها نشطاء أكراد في البلدين.

وقال شاوش أوغلو إلى وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، إن السفيرين أُبلغا بانزعاج تركيا من الفعاليات التي ينظمها حزب العمال لكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

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كما أضاف أن "إزالة التهديدات الإرهابية في الداخل والخارج، وفي سوريا وأينما وجدت من واجب تركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدد شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: "يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني".