حاكم لوغانسك: القوات الروسية تسيطر على معظم سيفيرودونتسك

أعلن حاكم إقليم لوغانسك الأوكراني اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد لكنها لم تطوقها.

وأوضح سيرهي غايداي في منشور على الإنترنت أن القصف الروسي جعل من المستحيل إيصال الإمدادات الإنسانية أو إجلاء الناس، بحسب ما نقلت "رويترز".

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خزان حمض النيتريك"

في موازاة ذلك، أشار حاكم الإقليم إلى أن القوات الروسية قصفت خزانا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأوضح أن غارة جوية نفّذتها القوات الروسية "أصابت خزانا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية". وأضاف "حمض النيتريك خطير إذا استنشق أو ابتلع أو لامس الجلد".

وكان غايداي أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع بالمدينة "معقّد للغاية". وأضاف أن جزءا من سيفيرودونيتسك يخضع لسيطرة الروس".

كما أشار غايداي إلى أن "العدو يخطط لعملية من أجل تطهير أراضي البلدات المجاورة"، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات عن ثلاثة أطباء فُقد أثرهم منذ الليلة الماضية.

"تحرير" دونباس

وكان الروس دخلوا في وقت سابق الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، على الرغم من أن الدفاعات الأوكرانية أبطأت حملتهم الأوسع في دونباس، والتي تهدف للسيطرة على كامل الإقليم.

يشار إلى أن سقوط سيفيرودونيتسك سيمهد على الأرجح الطريق للسيطرة الروسية على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

يذكر أن سيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك المجاورة لها الواقعتين على بعد أكثر من 80 كلم من كراماتورسك، أصبحتا المركز الإداري لمنطقة دونباس منذ أن سيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على الجزء الشرقي من الحوض عام 2014.