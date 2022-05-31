روسيا: أحبطنا مهمة طائرة مسيرة للناتو فوق البحر الأسود

على وقع تصاعد الخلاف بين موسكو والغرب لاسيما دول حلف شمال الأطلسي، وفيما يستمر القتال على الأرض بين القوات الأوكرانية والروسية، تمكن الجيش الروسي من إحباط مهمة طائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا، بحسب ما أعلنت موسكو.

فقد أكد مصدر روسي مطلع اليوم الثلاثاء أن "أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت مهمة طائرة بدون طيار استراتيجية لحلف الناتو فوق البحر الأسود، والتي اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم. "بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي".

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طائرة استطلاع

كما أضاف أنه من المحتمل أن تكون المسيرة قد حاولت جمع معلومات حول المنشآت والقوات الروسية لصالح القوات الأوكرانية. وأشار إلى أن "وحدات الحرب الإلكترونية، تمكنت من التدخل في أجهزة الاستشعار اللاسلكية للطائرة المسيرة، ما جعل مهمتها بلا جدوى".

ويمتلك الجيش الروسي مجموعة واسعة من أنظمة الحرب الإلكترونية، من بينها أنظمة "كراسوخا"، و"موسكفا" و"مورمانسك بي إن" وغيرها من الأنظمة.

خلافات الناتو رورسيا

يشار إلى أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بدعوى وقف تمدد الناتو شرقا والاقتراب من الحدود الروسية، ما تعتبره موسكو تهديدا مباشرا لأراضيها.

فيما تصاعد التوتر بين روسيا والحلف بعد ترحيب الناتو بتقديم فنلندا السويد طلبين للانضمام إليه، ضاربا بعرض الحائط التهديدات الروسية باتخاذ إجراءات "عسكرية تقنية"، ردا على تلك الخطط التي تعتبرها موسكو تهديدا مباشرا.