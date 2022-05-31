.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نظارات البجا غاضبة من فولكر.. وتتوعد بإغلاق ميناء الشرق

  • الخط
رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك (فرانس برس)
رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك (فرانس برس)

نظارات البجا غاضبة من فولكر.. وتتوعد بإغلاق ميناء الشرق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عادت أزمة الشرق في السودان إلى الواجهة مجدداً. فقد لوح رئيس مجلس نظارات البجا في السودان سيد محمد الأمين اليوم الثلاثاء بإغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تحركاته التي وصفها بالإقصائية.

كما اعتبر أن "إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية لم تمض في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر" التي أطاحت بنظام عمر البشير.

الآلية الثلاثية بالسودان: يجب إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين العرب والعالم مصادر للعربية الآلية الثلاثية بالسودان: يجب إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين

الإغلاق الأكبر في التاريخ

إلى ذلك، دعا للتوجه إلى مكان اعتصام أمانة حكومة البحر الأحمر لإقالة والي المسار وطرد المسؤولين الموالين له والاستعداد لما أسماه "الإغلاق الأكبر في تاريخ الأرض الذي لا يتم تعليقه أو إنهاؤه إلا بنيل الحقوق كاملة"، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لإعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر برتيس (فرانس برس)
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر برتيس (فرانس برس)

وكان الأمين ناشد مراراً في السابق إلغاء ما عرف بمسار الشرق، الذي أثار غضب "قبائل البجا" التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا عليه من منطقة الشرق لا يمثلون الإقليم.

يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة بالبلاد في أكتوبر الماضي، معلنة حالة الطوارئ وحل الحكومة.

إلا أن حال الطوارئ هذه رفعت قبل يومين في البلاد، تماشياً مع مساعي الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، من أجل التوصل إلى حل سياسي يلغي الأزمة السياسية التي عمت البلاد بين المكون العسكري والمدني منذ العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟ جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟
اكتشف المزيد