أردوغان: تركيا لن تجري محادثات ثنائية مع اليونان
ألمانيا تدعو تركيا للامتناع عن استفزاز اليونان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أنه أبلغ زملاءه بعدم إجراء محادثات ثنائية مع اليونان، في أحدث انتكاسة في العلاقات منذ استئناف محادثات العام الماضي لحل نزاعاتهما في البحر المتوسط بعد توقف استمر خمس سنوات.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن المستشار الألماني أولاف شولتس دعا تركيا إلى التزام ضبط النفس تجاه اليونان مع تصاعد التوتر بين البلدين.
استفزاز اليونان
كما أضاف المتحدث في مؤتمر صحافي في برلين "المستشار يرى أنه من الضروري، نظرا للوضع الحالي، أن يقف جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي معا وأن يبتعدوا عن الاستفزازات فيما بينهم".
وتابع "اقتحام المجال الجوي اليوناني والتحليق فوق الجزر اليونانية ليس أمرا مقبولا، يأتي بنتائج عكسية فيما يبدو ويتعارض مع روح التحالف".
قضايا خلافية
وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لم يعد موجودا" بالنسبة له واتهم الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 لتركيا خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن عدة قضايا منها الحدود البحرية وامتداد الجرف القاري لكل منهما، بالإضافة إلى قضايا الفضاء وقبرص المقسمة عرقيا.
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