بريطانيا: القوات الروسية في سيفيرودونيتسك تضم شيشانيين

مع تسجيل القوات الروسية تقدماً وتوسعاً في مناطق الشرق الأوكراني، لاسيما في سيفيرودونيتسك، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية اقتربت أكثر من وسط المدينة الأوكرانية مع احتدام القتال خلال اليومين الماضيين. وأوضحت أن القتال اشتد في الشوارع خلال اليومين الماضيين.

كما رجحت في إفادة دورية على حسابها في تويتر مشاركة تضم مقاتلين من الشيشان ضمن صفوف القوات الروسية في سيفيرودونيتسك.

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ضربات بعيدة المدى

إلى ذلك أكدت أن العمليات البرية الروسية لا تزال تتركز بشدة داخل قطاع صغير من منطقة لوغانسك شرقاً.

ولفتت إلى أنه من المرجح سيطرة القوات الروسية الآن على أكثر من نصف سيفيرودونتسك، مشيرة إلى أن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أعلن مساء أمس أن المدينة وقعت تحت سيطرة الروس. وقال في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "للأسف، تسيطر القوات الروسية اليوم على معظم المدينة".

كما أكد أن 90% من المدينة دمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القتال مستمر.

وسيمهد سقوط سيفيرودونيتسك على الأرجح الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

يذكر أن القوات الروسية تسعى منذ انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، للسيطرة على إقليم دونباس المهم، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب، حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.