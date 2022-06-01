برعاية أممية.. انطلاق الحوار السوداني الأسبوع المقبل

أعلن الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية في السودان محمد بلعيش، انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع ضم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر إبراهيم، إضافة لممثلي الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد، اليوم الأربعاء.

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وأوضح بلعيش أن الاجتماع اتسم بروح إيجابية وبناءة، وتناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، بحسب إعلام مجلس السيادة.

نزع فتيل الأزمة

وكان الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، انطلق في 12 مايو الفائت لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد.

وضم اللقاء الأولي الذي عقد في مقر بعثة يونيتامس بالخرطوم، ممثلي الآلية الثلاثية والهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)، حيث بحث اللقاء ملفات المجلس السيادي والحكومة وآلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.

رفع حالة الطوارئ

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن يوم الأحد، رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى جانب الاتحاد الإفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.

يذكر أن البلاد تعيش منذ أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.