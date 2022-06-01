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بكين: واشنطن ستواجه عواقب تشجيعها تايوان على الانفصال

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أميركا الصين تايوان

بكين: واشنطن ستواجه عواقب تشجيعها تايوان على الانفصال

دبي - العربية.نت

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اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن محاولات قادة تايوان التحالف مع قوى أجنبية معادية لبكين ستفشل، متوعدة واشنطن بمواجهة عواقب وخيمة لتشجيعها تايوان على الانفصال.

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محادثات تتحدى بكين

أتت تلك التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة وتايوان في وقت سابق، الأربعاء، بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان، إن نائبتها سارة بيانكي، والوزير التايواني جون دينغ، أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت الثلاثاء "مبادرة التجارة الأميركية - التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق"علاقاتهما الاقتصادية والتجارية".

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع "في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأميركي في تايوان.

حكم الأمر الواقع

فيما يمثل "تيكرو" مصالح تايوان في الولايات المتحدة في غياب علاقات دبلوماسية رسمية، ويقوم بمهام سفارة بحكم الأمر الواقع.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.

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