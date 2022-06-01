رئيس إدارة سيفيرودونيتسك: كييف تسيطر على 20٪ من المدينة

مع تقدم القوات الروسية على نحو سريع في إقليم دونياس شرق أوكرانيا، لاسيما في سيفيرودونيتسك، كشف مسؤول أوكراني أن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة.

وأوضح رئيس إدارة المدينة أولكساندر ستريوك أن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة، مشيراً إلى أن لا يزال هناك أمل في منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

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70% بأيدي الروس

وكان حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، اليوم أن نحو 70 بالمئة من المدينة المدمرة بات في أيدي الروس. وكرر التأكيد أن 90% من المدينة دمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القتال مستمر، مشيراً إلى أن القوات الروسية "تعزّز مواقعها" وسط المدينة الاستراتيجية.

وسيمهد سقوط سيفيرودونيتسك على الأرجح الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق

يذكر أن القوات الروسية تسعى منذ انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، للسيطرة على إقليم دونباس المهم، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب، حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.