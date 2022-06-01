.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس إدارة سيفيرودونيتسك: كييف تسيطر على 20٪ من المدينة

  • الخط
سيفرودونيتسك (أ ف ب)
سيفيرودونيتسك (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

رئيس إدارة سيفيرودونيتسك: كييف تسيطر على 20٪ من المدينة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تقدم القوات الروسية على نحو سريع في إقليم دونياس شرق أوكرانيا، لاسيما في سيفيرودونيتسك، كشف مسؤول أوكراني أن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة.

وأوضح رئيس إدارة المدينة أولكساندر ستريوك أن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة، مشيراً إلى أن لا يزال هناك أمل في منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

بريطانيا: القوات الروسية في سيفيرودونيتسك تضم شيشانيين العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بريطانيا: القوات الروسية في سيفيرودونيتسك تضم شيشانيين

70% بأيدي الروس

وكان حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، اليوم أن نحو 70 بالمئة من المدينة المدمرة بات في أيدي الروس. وكرر التأكيد أن 90% من المدينة دمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن القتال مستمر، مشيراً إلى أن القوات الروسية "تعزّز مواقعها" وسط المدينة الاستراتيجية.

سيفيرودونيتسك (أ ف ب)
سيفيرودونيتسك (أ ف ب)

وسيمهد سقوط سيفيرودونيتسك على الأرجح الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق

يذكر أن القوات الروسية تسعى منذ انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، للسيطرة على إقليم دونباس المهم، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب، حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بدء مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" لتوثيق نجاحات المرأة العربية بدء مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" لتوثيق نجاحات المرأة العربية
اكتشف المزيد