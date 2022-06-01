مسؤول أوكراني: استعدنا أكثر من 20 منطقة في خيرسون

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من 20 منطقة سكنية من القوات الروسية في الإقليم.

وأضاف جينادي لاغوتا أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم واستعادة السيطرة على خيرسون، مضيفا أن نحو نصف السكان قد رحلوا عن الإقليم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

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تفجير جسور

كما أكد أن القتال متواصل على خط المواجهة في جنوب البلاد، وأن الجيش الأوكراني شن هجوما مضادا في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يفجر جسورا فوق نهر إنغوليتس.

في المقابل، تقدمت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، لتقترب أكثر من مركز مدينة صناعية في مسعى للسيطرة على مساحة شاسعة من شرق أوكرانيا.

98 يوما من الحرب

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية، التي بدأت الحرب منذ 98 يوما، قصفت البنية التحتية في المناطق الشرقية والجنوبية بما شمل مدينة سيفيرودونيتسك التي دخلتها القوات الروسية في 27 مايو أيار، وهي محل التركيز الرئيسي لهجومها الروسي في منطقة دونباس شرق البلاد.

استهداف مصنع كيماويات

فيما قال الحاكم المحلي سيرهي جايداي، إن ضربة روسية استهدفت مصنع آزوت للكيماويات في سيفيرودونيتسك أمس الثلاثاء، مما تسبب في انفجار صهريج يحتوي على حامض النيتريك السام مما تسبب في تصاعد عمود من الدخان الوردي، وحث السكان على البقاء داخل أماكن مغلقة.

يشار إلى أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبعد 3 أشهر من بدء الحرب انسحبت من محيط العاصمة كييف لتبدأ مرحلة ثانية في شرق أوكرانيا.