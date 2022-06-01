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مقتل جندي أردني وإصابة 2 ضمن قوات حفظ السلام في مالي

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دبابة أردنية قرب الحدود السورية (أ ف ب)
دبابة أردنية قرب الحدود السورية (أ ف ب)

مقتل جندي أردني وإصابة 2 ضمن قوات حفظ السلام في مالي

دبي - العربية.نت

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كشف مصـدر عسـكري مسـؤول فـي الجـيش الأردني، اليوم الأربعاء، مقتل جندي أردني وإصابة اثنين ضمن قوات حفظ السلام في مالي إثر هجوم مسلح.

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وأضاف أن إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

يذكر أن مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي تأتي في إطار مواصلة القوات المسلحة الأردنية عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام.

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