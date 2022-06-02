الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة
الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما قتل في مخيم الدهيشة
قتل فلسطيني صباح الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما قتل "برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم".
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