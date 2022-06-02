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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

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قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة - أرشيفية - رويترز

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما قتل في مخيم الدهيشة

رام الله (الأراضي الفلسطينية) - فرانس برس

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قتل فلسطيني صباح الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وزارة الصحة: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس العرب والعالم وزارة الصحة: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

وذكرت الوزارة في بيانها أن الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما قتل "برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم".

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