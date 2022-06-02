بريطانيا تقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ أميركية متوسطة المدى

أعلنت بريطانيا أنها سترسل أنظمة صواريخ متطورة متوسطة المدى إلى أوكرانيا، في خطوة يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة، وتمثل تحديا لموسكو.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن المملكة المتحدة سترسل عددا غير محدد من راجمات الصواريخ إم 270، التي يمكنها القصف بصواريخ دقيقة التوجيه يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

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وأضافت بريطانيا أن القرار تم بالتنسيق الوثيق مع قرار أميركي بإرسال أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" إلى أوكرانيا.

ويتشابه نظاما الصواريخ المذكورين، رغم أن النظام الأميركي يحتوي على عجلات، بينما يعمل النظام البريطاني - الذي صنعته الولايات المتحدة أيضا - على نظام المسار المستخدم في المركبات المجنزرة.

وتقول بريطانيا إن القوات الأوكرانية ستتلقى التدريب في المملكة المتحدة على استخدام راجمات الصواريخ إم 270.

وناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إرسال صواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في مواجهة هجمات المدفعية الروسية في منطقة دونباس شرق البلاد، التي يركز عليها هجوم موسكو.

وقالت الولايات المتحدة إن أوكرانيا وعدت بعدم إطلاق الأسلحة في روسيا، إلا أن موسكو اتهمت واشنطن ”بصب الزيت على النار” في الصراع.

هذا ويواصل الجيش الروسي، الخميس، تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس، فيما يستمر الغرب بإمداد كييف بالمساعدات والعتاد العسكري.

وتضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في الحرب التي قد "تستمر لأشهر كثيرة"، وفق ما حذرت واشنطن.

ويركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ 3 أشهر تقريبا. ويبدو أن تكتيك المحدلة الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.