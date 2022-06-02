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روسيا: بيع أميركا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على عمليتنا

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FILE PHOTO: Workers prepare an MQ-1C Gray Eagle unmanned aerial vehicle for static display at Michael Army Airfield, Dugway Proving Ground in Utah in this September 15, 2011 US Army handout photo obtained by Reuters February 6, 2013. REUTERS/U.S. Army/Spc. Latoya Wiggins/Handout (UNITED STATES - Tags: MILITARY POLITICS) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS/File Photo
طائرة مسيرة من طراز "إم. كيو-1 سي. غراي إيغل" (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: بيع أميركا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على عمليتنا

الكرملين: تقديم أسلحة غربية إلى أوكرانيا سيجلب المزيد من المعاناة لأوكرانيا

العربية.نت

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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن خطط الولايات المتحدة لبيع أربع طائرات مسيرة لكييف من طراز "إم. كيو-1 سي. غراي إيغل" التي يمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير لاستخدامها في ساحة المعركة ضد روسيا لن تغير معايير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "تقديم أسلحة (غربية) إلى أوكرانيا لا يغير من معايير ومحددات العملية الخاصة.. أهدافها ستتحقق، لكن هذا سيجلب المزيد من المعاناة لأوكرانيا".

عنصر من الحرس الوطني الأوكراني خلال تدريب
عنصر من الحرس الوطني الأوكراني خلال تدريب

في سياق آخر، أكد بيسكوف صحة تقارير تفيد بأن فالنتين يوماشيف، زوج ابنة الزعيم الروسي الأسبق بوريس يلتسين، استقال من منصبه كمستشار دون أجر للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال متحدثاً عن يوماشيف: "يمكنني أن أوكد أنه توقف منذ شهر عن دوره كمستشار بشكل تطوعي".

فالنتين يوماشيف (أرشيفية)
فالنتين يوماشيف (أرشيفية)
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ولم يكن يوماشيف يقوم بدور رئيسي في صنع القرار باعتباره مستشاراً لبوتين لكنه مثل واحدة من روابط قليلة ما زالت متبقية بين إدارة بوتين وحكم يلتسين الذي شهد فترة إصلاحات ليبرالية وانفتاح على الغرب.

من جهة أخرى، قال بيسكوف إن روسيا بالتأكيد لن تبيع نفطها بخسارة. وأضاف أن تدفقات النفط تتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر.

كما قال بيسكوف إن روسيا لا تعتزم "غلق الباب" في وجه أوروبا، مع تراجع علاقاتها مع الغرب إلى مستويات متدنية جديدة بسبب الصراع في أوكرانيا.

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