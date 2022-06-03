المخابرات الأميركية تؤكد: بوتين مريض وفراغ السلطة قد يكون خطيرا جدا

يعتقد مجتمع الاستخبارات الأميركية أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتدهور وأنه يعالج من مرض السرطان، بحسب تقرير جديد.

ويأتي التقييم، الذي نسبته نيوزويك إلى مسؤولين رفيعي المستوى في ثلاث وكالات استخبارات أميركية منفصلة بعد أشهر من التكهنات بأن الرجل القوي الروسي يعاني من أمراض مزمنة.

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وقال مسؤول في المخابرات الأميركية: "بوتين مريض بالتأكيد" مشيرًا إلى أن "ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات".



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وزعم مسؤولان آخران أحدهما من وكالة استخبارات الدفاع وضابط متقاعد من القوات الجوية إن النظرة المستقبلية للرئيس الروسي قاتمة وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن التقييم يدعم النظرية القائلة بأن بوتين كان غائبا عن الساحة العالمية في معظم شهر أبريل لأنه كان يخضع لعلاج من سرطان متقدم.

وتساءل الضابط المتقاعد هل بوتين مريض؟ لكن لا ينبغي أن ندع انتظار موته يقودنا إلى اتخاذ إجراءات استباقية من جانبنا، قد يكون فراغ السلطة بعد بوتين خطيرًا جدًا على العالم ".

وبحسب ما ورد يعتقد مجتمع الاستخبارات أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة وأنه ربما نجا من محاولة اغتيال في مارس.

وقال أحد كبار ضباط المخابرات: "قبضة بوتين قوية لكنها لم تعد مطلقة والمناورات داخل الكرملين لم تكن أكثر حدة، حيث شعر الجميع أن النهاية قريبة."

كما حذر المسؤولون من أنه مع تزايد عزلة بوتين، أصبح الوصول إلى معلومات استخبارية موثوقة أكثر صعوبة.

وقال مسؤول كبير في المخابرات "أحد أفضل مصادر معلوماتنا الاستخبارية جف إلى حد كبير نتيجة حرب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن اجتماعات بوتين أقل مع القادة الأجانب، فإن فرص التعرف على المزيد حالته باتت صعبة.

ومع ذلك، قالت المصادر إنه بعد الظهور المتلفز في أبريل حيث شوهد الزعيم الروسي وهو يمسك بطاولة أثناء لقائه بوزير دفاعه أبلغت المخابرات الأميركية البيت الأبيض أن بوتين مريض وعلى الأرجح يحتضر.

وفي أوائل أبريل، أفاد موقع The Project للصحافة الاستقصائية الروسية أن بوتين كان مريضًا جدًا ويتلقى زيارات منتظمة من طبيب أورام روسي مشهور.

وبغض النظر عن الحالة الصحية لبوتين، حذر مسؤول وكالة المخابرات المركزية من الاستهانة بالرئيس الروسي قائلا "إنه لا يزال خطيرًا ، والفوضى تنتظره إذا مات، نحن بحاجة إلى التركيز على ذلك علينا الإستعداد ".