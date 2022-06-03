بعدما عارض الحرب.. أول رئيس حكومة بعهد بوتين يغادر روسيا

أعلن السياسي الروسي المعارض ورئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف، الذي انتقد العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنه غادر روسيا مؤقتاً لكنه يأمل في العودة.

وقال كاسيانوف الذي ترأس أول حكومة في عهد فلاديمير بوتين بين 2000 و2004 لوكالة "فرانس برس" في رسالة خطية، إنه ليس في روسيا حالياً. وأضاف: "آمل ألا يكون ذلك لفترة طويلة".

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وامتنع كاسيانوف (64 عاماً) عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الكشف عن مكان وجوده.

وبعد أن أقاله بوتين، انضم كاسيانوف إلى المعارضة الروسية وأصبح من أشد الأصوات المنتقدة للكرملين. ويتزعم كاسيانوف حزب حرية الشعب أو "بارناس".

وانتقد كاسيانوف ما وصفها بـ"الحرب الوحشية" للكرملين في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية بثت منتصف مايو.

من جهته، قال العضو البارز في "بارناس" كونستانتين ميرزليكين، إنه يتواصل بانتظام مع كاسيانوف لكنه لا يعلم مكان وجوده أو مقره أو متى غادر البلاد. وأضاف "إنه ليس في روسيا في الوقت الحالي".

وغادر عشرات آلاف الروس، بينهم منتقدون بارزون للكرملين، روسيا منذ بدء النزاع في أواخر فبراير.

من جهته، يمضي أبرز معارضي بوتين والناشط في مكافحة الفساد، أليكسي نافالني، عقوبة في السجن.

وفي مارس مُددت فترة سجنه إلى تسع سنوات بعد إدانته باختلاس تبرعات لحساب منظماته السياسية وبإهانة المحكمة، وهي تهم ينفيها معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.