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حريق يلتهم مركز أعمال بموسكو ومخاوف بشأن محاصرين بالداخل

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Firefighters extinguish a fire at Grand Setun Plaza business centre in Moscow, Russia June 3, 2022. Moscow News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو

حريق يلتهم مركز أعمال بموسكو ومخاوف بشأن محاصرين بالداخل

الحريق أدى لإصابة شخصين حتى الآن وقد تم إنقاذ 125 شخصاً من المبنى الواقع غرب العاصمة الروسية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اندلع حريق هائل في مركز "غراند سيتون بلازا" للأعمال بغرب موسكو اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم الإبلاغ عن إصابة شخصين حتى الآن، وربما لا يزال هناك آخرون محاصرون في المبنى.

وذكرت الوزارة أنه تم إنقاذ 125 شخصاً من المبنى، ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو

وأضافت أن النيران مندلعة على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع.

ويتألف مبنى "غراند سيتون بلازا" من 10 طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية 70 ألف متر مربع حسب موقعه الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن 180 رجل إطفاء نشروا مع شاحناتهم لإخماد النيران.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
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وتظهر لقطات بثتها فرق الإنقاذ حريقاً هائلاً ودخاناً أسود وشاحنة ورجال إطفاء يكافحون النيران بخراطيم مياه.

ولم تذكر السلطات سبباً محتملاً للحريق. وأشارت تقارير إخبارية روسية إلى أن حدوث ماس كهربائي من المحتمل أنه أدى لاندلاع الحريق.

وتشهد روسيا من حين لآخر حرائق من هذا النوع يسقط فيها قتلى وتحدث في أغلب الأحيان بسبب قدم المباني أو عدم تحقيق معايير السلامة.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
6 صور
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في المبنى في موسكو
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