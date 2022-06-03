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مناورات عسكرية جوية وبحرية روسية في المحيط الهادي

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من الأسطول الروسي نقلا عن وسائل الإعلام الروسية
روسيا و أوكرانيا

مناورات عسكرية جوية وبحرية روسية في المحيط الهادي

تدريبات عسكرية روسية في المحيط الهادي تستمر لأسبوع بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة

العربية.نت، وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة. التدريبات تأتي في ظل عملية عسكرية روسية في أوكرانيا مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال بيان الوزارة إن التدريبات، التي تجرى بين الثالث والعاشر من يونيو، ستشمل من بين أمور أخرى "مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)".

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وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الروسية، وخلال التدريبات، سيقوم البحارة وأفراد الطيران البحري بالبحث عن غواصات للعدو المفترض، والعمل على تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن وترتيب لوجستيات القوات في البحر، إضافة إلى إجراء رمايات تدريبية قتالية على الأهداف السطحية والجوية.

وتابع البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية بأنه عند الخروج من مناطق التمركز، "تم تنفيذ عدد من المهام، بما فيها الإجراءات العملية للتغلب على مناطق البحر الملغومة وإطلاق نيران المدفعية على مجسمات بالحجم الطبيعي لألغام عائمة تشكل خطرا على الملاحة المدنية".

ومن السفن المشاركة في التدريبات سفينة قيادة "مارشال كريلوف" وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وسفن وفرقيطات كبيرة مضادة للغواصات وسفن صغيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وزوارق صواريخ وسفن إسناد.

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