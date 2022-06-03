زيلينسكي: الوضع لم يتغير بدونباس وحققنا تقدما بسيفيرودونيتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس في مدينة سيفيرودونتسك، لكن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي خطاب بالفيديو في وقت متأخر من الليل، شكر زيلينسكي الرئيس الأميركي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ، وقال إنه يتوقع أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين.

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وواصل الجيش الروسي، الخميس، تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في أراضي دونباس، فيما يستمر الغرب بإمداد كييف بالمساعدات والعتاد العسكري.



دبابة مدمرة للجيش الروسي (فرانس برس) الجيش الروسي (أ ب)

وأعلنزيلينسكي، في وقت سابق أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.

وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: "اليوم هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين"، وهي أكثر بكثير من أراضي كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، بحسب تعبيره.

وأضاف زيلينسكي أن مساحة تزيد عن ضعف مساحة الأراضي المحتلة حتى الآن "حوالي 300 ألف كيلومتر مربع"، أصبحت "ملوثة" بالألغام والذخائر غير المنفجرة. وتابع: "12 مليون أوكراني أصبحوا نازحين وسافر أكثر من خمسة ملايين إلى الخارج".

وتضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في الحرب التي قد "تستمر لأشهر كثيرة" وفق ما حذرت واشنطن. ويركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ 3 أشهر تقريبا. ويبدو أن تكتيك المحدلة الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.

إلى ذلك نبّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، إثر لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، إلى أن على الدول الغربية أن تستعد "لحرب استنزاف طويلة المدى" في أوكرانيا.

كما قال إنه بحث مع بايدن "استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا"، مضيفاً: " علينا مواصلة دعم القوات الأوكرانية للدفاع عن أنفسهم".

وتابع: "هدفنا دعم القيادة الأوكرانية لاتخاذ القرار عنها، ونثق بحكمتهم. هدفنا من مساعدة كييف هو تقوية موقفها بالمفاوضات".

وأضاف ستولتنبرغ: "علينا أن نكون مستعدين لأي حرب ستفرض علينا.. روسيا تتعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا".