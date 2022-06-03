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زيلينسكي في اليوم الـ100 من الحرب: سيكون النصر لنا

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This handout picture taken and released by the Ukrainian presidential press service on June 2, 2022, shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (C) taking part in a credential ceremony in Kyiv, on the 99th day of the Russian invasion of Ukraine. Zelensky said on June 2, 2022 that Russian troops control about one-fifth of his country, including the annexed Crimean peninsula and territory in the east held by Moscow-backed separatists since 2014.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي في اليوم الـ100 من الحرب: سيكون النصر لنا

الأمم المتحدة تعتبر أنه لن ينتصر أي طرف في القتال الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتدعو لإنهاء الحرب

العربية.نت

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في اليوم المئة من العملية العسكرية الروسية على أراضي بلاده، إن أوكرانيا ستنتصر في نهاية الحرب.

وقال "النصر سيكون حليفنا"، في مقطع فيديو صوره من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال، وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا، ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف "ممثلو الدولة هنا، ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم".

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من جهتها، أكدت الأمم المتحدة اليوم، أنه لن ينتصر أي طرف في القتال الدائر بأوكرانيا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان: "لا يوجد منتصر، ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلاً من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص".

وقال عوض: "كانت لهذه الحرب تداعيات غير مقبولة على الناس، وأثرت على حياة المدنيين بجميع جوانبها".

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وأفاد البيان أنه "في غضون أكثر بقليل من ثلاثة أشهر، أجبر نحو 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال".

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تعمل على الحد من "التداعيات المدمرة (للحرب) على الأمن الغذائي عبر السعي لإطلاق تجارة الحبوب والسلع الأساسية".

وجاء في بيان الأمم المتحدة "نحتاج إلى السلام. يجب أن تنتهي الحرب الآن".

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