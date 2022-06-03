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صحيفة: بايدن يزور إسرائيل 23 يونيو في إطار جولة شرق أوسطية 

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U.S. President Joe Biden speaks to the media as he returns from Wilmington, Delaware, to the White House in Washington, U.S., May 30, 2022. REUTERS/Joshua Roberts
بايدن

صحيفة: بايدن يزور إسرائيل 23 يونيو في إطار جولة شرق أوسطية

قالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة

دبي - قناة العربية

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور إسرائيل في 23 يونيو الجاري في إطار جولة مزمعة إلى الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة.

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