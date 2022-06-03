صحيفة: بايدن يزور إسرائيل 23 يونيو في إطار جولة شرق أوسطية
قالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور إسرائيل في 23 يونيو الجاري في إطار جولة مزمعة إلى الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة.
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