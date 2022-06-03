قتلى وجرحى في خروج قطار عن مساره في جنوب ألمانيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح في حادث خروج قطار عن سكته قرب منتجع في منطقة الألب البافارية بجنوب ألمانيا، اليوم الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.

وقطع جزء من الطريق الرابط بين ميونيخ وغارميش-بارتنكيرشن، وتم تحويل حركة المرور، على ما أعلن مشغل القطارات الألماني دويتشه بان.

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وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن القطار الذي كان متجهاً إلى ميونيخ كان ممتلئاً تماماً بالركاب وقت وقوع الحادث.

من جهتها، ذكرت صحيفة "مونشنر ميركور" أن العديد من العربات انقلبت وانزلقت جزئياً على مسار خط السكك الحديدية شمال منتجع غارميش بارتنكيرشن للتزلج في بافاريا.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن إحدى الصحف المحلية، أن العديد من طلاب المدارس كانوا على متن القطار.

وقال متحدث باسم مكتب منطقة جارميش بارتنكيرشن، إن 60 شخصا أصيبوا في الحادث.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عربات قطار إقليمي من طابقين عالقة بين أغصان الأشجار فضلاً عن أشخاص يُنقلون على محفات أو يقفون على القضبان.

وقالت الشرطة إن عملية كبيرة لخدمات طوارئ لا تزال جارية، وإن خط السكك الحديدية مغلق بالكامل حالياً.

وشهدت القطارات الإقليمية ارتفاعاً في أعداد الركاب منذ الأول من يونيو، مع إتاحة تذكرة تسمح بالسفر إلى جميع أنحاء ألمانيا.