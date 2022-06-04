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أوكرانيا تعلن مقتل 4 مقاتلين متطوعين أجانب

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Members of foreign volunteers unit which fights in the Ukrainian army walk, as Russia's attack on Ukraine continues, in Sievierodonetsk, Luhansk region Ukraine June 2, 2022. (Reuters)
مقاتلون أجانب على جبهة القتال في لوهانسك
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تعلن مقتل 4 مقاتلين متطوعين أجانب

"الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا" أعلن مقاتل من كل من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا لكن من دون تحديد ظروف الوفاة

كييف – فرانس برس

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أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مقتل أربعة متطوعين عسكريين أجانب يقاتلون القوات الروسية بعدما أثارت العملية العسكرية الروسية في هذا البلد موجة من التضامن في دول العالم.

وأعلن "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا"، وهي كتيبة رسمية من المتطوعين، مصرع الرجال الأربعة وهم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا لكن من دون تحديد ظروف الوفاة.

وقال في بيان: "فقدنا رفاقنا في السلاح، لكن شجاعتهم وذكراهم وإرثهم سيظل مصدر إلهام لنا".

صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
  • صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
  • صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
  • صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
  • صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
4 صور
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها
صورة نشرتها أوكرانيا عن مقاتلين أجانب قتلوا على أرضها

وحضر مراسلون من وكالة "فرانس برس" في خاركيف في 21 مايو الماضي مراسم دفن الهولندي الذي أورد البيان اسمه وهو رونالد فوغلار. وقال رفاقه إنه قتل قبل عدة أيام بنيران المدفعية الروسية.

وأُفيد عن مقتل الأسترالي في مايو، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية وفاته.

وذكرت صحيفة "تسمانيا ميركوري" الأسترالية إن الرجل يدعى مايكل تشارلز أونيل ويبلغ من العمر 47 عاماً. وذكر تعليق على "فيسبوك" إنه كان "ينقل الجرحى والمصابين من الخطوط الأمامية".

والجمعة أكدت باريس أن متطوعاً فرنسياً قتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركيف.

وأُرفق البيان الرسمي السبت بصور للرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

ويقول "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا" على موقعه الإلكتروني إن مواطنين من دول تشمل الدنمارك وإسرائيل وبولندا ولاتفيا وكرواتيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا انضموا إلى صفوفه.

مقاتلون أجانب على جبهة القتال في لوهانسك
مقاتلون أجانب على جبهة القتال في لوهانسك
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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن عن تشكيل القوة في الأيام الأولى للحرب، ثم قالت كييف إنها تلقت قرابة 20 ألف طلب.

ويُعتقد أن النزاع الذي تجاوز الـ100 يوم، جذب عدداً كبيراً من المتطوعين من جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي خاضت حرباً وجيزة مع روسيا في 2008.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنها قتلت "مئات" المقاتلين الأجانب في أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير، وأوقفت تدفق المزيد.

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