قتيلان بكوبا جراء أمطار غزيرة مرتبطة بإعصار آغاثا

ضربت أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا، الجمعة مقاطعات عدّة في كوبا بالإضافة إلى العاصمة هافانا، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان أثر آخَر بحسب حصيلة رسميّة موقّتة، في حين انقطعت الكهرباء عن آلاف سكّان البلاد.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إنّ "أمطارا قوية وغزيرة، فضلا عن عواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة تجاوزت 200 ملم ستستمر حتى نهاية يوم الجمعة و السبت".

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وتعزى هذه الظاهرة إلى مرور إعصار آغاثا الاثنين في المكسيك، والذي انخفضت شدته الثلاثاء ليتحول إلى عاصفة استوائية قد تتحول مجددا إلى إعصار في الأيام المقبلة وفقًا لمركز ميامي للأعاصير.

وتضررت أحياء عدة في العاصمة الكوبية، بما في ذلك هافانا القديمة ووسط المدينة حيث قضى رجل يبلغ 69 عاما وأصيب آخَر، حسبما أفاد موقع كوبا ديبايت الإخباري.

وأبلغ الدفاع المدني في وقت لاحق عن وفاة أخرى في مقاطعة هافانا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعرضت وسائل الإعلام الحكومية صورا لعمال إنقاذ يجلون سكانا في قوارب.

وفي العاصمة، تم تسجيل 40 انهيارا في مبان سكنية وجرى إجلاء حوالى 400 شخص، بينما غادر نحو 2000 شخص منازلهم بحثا عن مأوى، حسب السلطات.

وقال السلطات إن ما مجموعه 50 ألف شخص في مقاطعة هافانا محرومون من الكهرباء.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد المارة في مقاطعة بينار دل ريو (غرب) التي تضررت أيضا من الفيضانات، سقط في نهر غمرته المياه ولم يتمكن من الخروج منه.