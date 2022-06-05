الجيش الروسي: الضربات على كييف استهدفت مدرعات غربية

بعد الانفجارات التي هزت العاصمة كييف صباحاً، أعلنت روسيا أنها استهدفت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف اليوم الأحد إن "صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز تي-72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

مادة اعلانية

انفجارات عدة

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أعلن في وقت سابق عبر تلغرام أن "انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي" جنوب-شرق العاصمة، من دون تحديد ماهية المواقع المستهدفة.

وبحسب قوات سلاح الجو الأوكرانية أطلقت قاذفات روسية من نوع تو-95 متمركزة في بحر قزوين فجرا صواريخ كروز باتجاه كييف تم تدمير أحدها.

بعد هدوء نسبي

يذكر أن تلك الضربات أتت بعد هدوء نسبي خيم خلال الأسابيع الأخيرة على العاصمة الأوكرانية، إثر انسحاب القوات الروسية من محيطها منذ مارس الماضي.

ما دفع نحو ثلثي السكان إلى العودة لمنازلهم على الرغم من التحذيرات الرسمية بأن الوضع لا يزال غير آمن.

ولا يزال القتال الأوكراني الروسي مستمراً منذ 24 فبراير، إلا أنه بات يتركز حاليا شرق البلاد، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس المهم، من أجل ربط المناطق الشرقية بشبة جزيرة القرم جنوباً.