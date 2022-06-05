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انفجارات تهز كييف.. وتحذيرات من غارات تطال مدناً أخرى

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من كييف - رويترز
من العاصمة كييف (أرشيفية- رويترز)
روسيا و أوكرانيا

انفجارات تهز كييف.. وتحذيرات من غارات تطال مدناً أخرى

دبي- العربية.نت

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استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد على وقع عدد من الانفجارات. فقد أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن انفجارات عدة هزت العاصمة في ساعة مبكرة.

وأوضح أن الانفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالمدينة

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غارات جوية

كما كتب على تطبيق المراسلة تيليجرام "انفجارات عدة وقعت في دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، لكن الخدمات تعمل في الموقع "، واعداً بإعطاء مزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

من ضواحي كييف - رويترز
من ضواحي كييف - رويترز

يشار إلى أن كييف كانت شهدت منذ مارس الماضي صمتاً شبه تام للأعمال القتالية، لاسيما بعد انسحاب القوات الروسية من محيطها وتركيزهم على المناطق في الشرق الأوكراني.

إلا أن الغارات الجوية والانفجارات استمرت وإن بوتيرة أقل بكثير، ما شجع العديد من سكان العاصمة على العودة بعد نزوحهم عنها خلال الأشهر الماضية.

فقد أكد رئيس البلدية الشهر الماضي أن نحو ثلثي السكان عادوا، على لرغم من التحذيرات الرسمية بأن الوضع لا يزال غير آمن.

وكانت موسكو حذرت في أبريل الماضي بأنها ستستهدف مراكز حساسة في العاصمة، إذا ما استمرت الضربات الأوكرانية على بعض الأراضي الروسية.

يذكر أن القتال الروسي الأوكراني لا يزال مستمراً منذ 24 فبراير، إلا أنه بات يتركز حاليا شرقي أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس المهم، من أجل ربط المناطق الشرقية بشبة جزيرة القرم جنوباً.

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