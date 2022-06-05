.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حاكم لوغانسك: الروس سيطروا على شرق سيفيرودونتسك

  • الخط
A service member of pro-Russian troops in a uniform without insignia stands on a street of the separatist-controlled village of Anadol during Ukraine-Russia conflict in the Donetsk region, Ukraine March 10, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
قوات روسية في أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حاكم لوغانسك: الروس سيطروا على شرق سيفيرودونتسك

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات على تبادل التصريحات المتناقضة حول وضع المدينة المهمة في الشرق الأوكراني، أكد حاكم منطقة لوغانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، أن القوات الروسية تواصل اقتحام المدينة.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أن السيطرة على سيفيرودونيتسك، باتت مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية.

غضب في كييف من تصريحات ماكرون.. "تهين فرنسا" العرب والعالم غضب في كييف من تصريحات ماكرون.. "تهين فرنسا"

الجزء الشرقي

كما أضاف أن الروس سيطروا على الجزء الشرقي من البلدة. وقال: "الوضع صب للغاية، فقد كان الروس يسيطرون على 70 بالمئة من المدينة، لكن خلال اليومين الماضيين اضطروا للتقهقر، وقد أضحت سيفيرودونتسك الآن مقسمة إلى نصفين، بشكل أو بآخر".

إلى ذلك، أكد أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات وقعت أمس السبت.

سيفيرودونيتسك (أ ف ب)
سيفيرودونيتسك (أ ف ب)

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن القوات الأوكرانية انسحبت من سيفيرودونتسك نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة، إثر تكبدها خسائر كبيرة خلال المعارك.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت أطلقت منذ مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على مناطق الشرق. وقبل نحو أسبوع كثفت مساعيها لدخول سيفيرودونتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها، بنفس العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الهشة.. وإحاطة أممية كاذبة الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الهشة.. وإحاطة أممية كاذبة
اكتشف المزيد