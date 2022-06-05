سقطت طائرتهما.. مقتل طيارين عسكريين في الأردن

أعلن ناطق عسكري أردني اليوم الأحد، سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية ما أدى إلى مقتل طيّارين عسكريين اثنين.

وأوضح المصدر المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

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كما لفت إلى مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله الأول الجامعي.

يذكر أن طياراً أردنياً لقي حتفه في 2018 نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وتوفي في الحادث أيضاً طيار أميركي، وتم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث حينها.