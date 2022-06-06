دونيتسك: الأوكرانيون أحرقوا أطناناً من الحبوب بماريوبول

اتهم انفصاليو منطقة دونيتسك القوات الأوكرانية بإحراق أطنان من الحبوب في منشآت التخزين خلال انسحابهم من ميناء ماريوبول.

فقد كشف يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية أن هناك كمية كبيرة من الحبوب في ميناء ماريوبول، وهي عبارة عن حبوب ذرة وقمح، مشيراً إلى أنها غير مناسبة للاستخدام مرة أخرى.

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وأضاف، أن القوات الأوكرانية أضرمت النار في مخازن الحبوب بالميناء عندما كانت تتراجع، حتى لا تذهب هذه الحبوب إلى دونيتسك بحيث يكون من المستحيل استخدامها بأي شكل من الأشكال، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كذلك، أوضح أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران لعدة أيام، ونتيجة لذلك فسدّت الحبوب بالكامل ولا يمكن حتى استخدامها كعلف للماشية.

السيطرة على ماريوبول

يذكر أن القوات الروسية سيطرت بالكامل في مايو الماضي (2022) على ماريوبول بعد حصار امتد لأسابيع، وانتهى باستسلام آخر جيب في المدينة ألا وهو آزوفستال، مصنع الصلب المترامي الأطراف، إثر استسلام المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصنوا فيه لأسابيع.

ويعد ميناء ماريوبول ثاني مرفأ من حيث نسبة الانشغال بعد أوديسا المطلة على البحر الأسود، قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

وكانت موسكو أعلنت الشهر الماضي أنه سيعاد فتح الميناء، بعدما أزال الجيش الروسي الألغام المزروعة على مساحة 1,5 مليون متر مكعب، بينما يعمل خبراء في نزع الألغام في الميناء وعلى متن السفن الراسية فيه.