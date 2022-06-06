كييف: إذا لم يتم وقف بوتين بأوكرانيا فإن كل دول المنطقة مهددة

أكد مساعد وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، الاثنين، أنه إذا لم يتم وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا فإن كل الدول في المنطقة مهددة.

كما قال في مقابلة مع "العربية"، إن كييف طالبت بالأسلحة الغربية للرد على المدفعية الروسية.

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وتابع "لا نخطط لمهاجمة الأراضي الروسية"، مضيفاً "لدينا أهداف روسية كثيرة لضربها داخل أراضينا".

وقال أيضاً "نعاني من نقص في عدد الجنود والأسلحة الثقيلة"، مشيراً إلى التفوق الروسي في ذلك.

مساعد وزير الدفاع الأوكراني لـ #العربية: إذا لم يتم وقف #بوتين في #أوكرانيا فإن كل الدول في المنطقة مهددة #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/XwuPE2pLZw — العربية (@AlArabiya) June 6, 2022

أتت تلك التصريحات، بعد ساعات من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس.

وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام، في وقت سابق اليوم، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.

إلا أنه أكد في الوقت ذاته استمرار الدفاع شرقاً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

مساعد وزير الدفاع الأوكراني لـ #العربية: نعاني من نقص في عدد الجنود والأسلحة الثقيلة #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/1GmJyAOdz2 — العربية (@AlArabiya) June 6, 2022

يشار إلى أنه خلال الأسبوعبن الأخيرين، اشتدت المعارك في الشرق الأوكراني، لاسيما في سيفيرودونيتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.