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مجلس السيادة السوداني: نؤكد دعمنا لجهود الآلية الثلاثية

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عبد الفتاح البرهان (فرانس برس)
عبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

مجلس السيادة السوداني: نؤكد دعمنا لجهود الآلية الثلاثية

دبي - العربية.نت

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جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكداً دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.

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وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه اليوم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر يوم بعد غدٍ الأربعاء.

رفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

بدوره، قال الصادق في تصريح صحافي إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت شرحاً لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بعد غدٍ الأربعاء بين الفرقاء السودانيين.

جلسة ل مجلس السيادة السوداني السودان 2 ديسمبر 2021
جلسة ل مجلس السيادة السوداني السودان 2 ديسمبر 2021

وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التى سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر يوم الأربعاء والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.

"عدم تسييس الملف"

يشار إلى أن القيادة السودانية أكدت يوم السبت الماضي، التزامها بالتعاون مع كافة آليات الأمم المتحدة، لترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، داعية لعدم تسييس الملف.

جاء ذلك خلال لقاء خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق، مع البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، كل على حدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وشدد البرهان، خلال اللقاء، على حرص الخرطوم والتزامها بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.

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