معارك محتدمة في سيفيرودونيتسك.. وبريطانيا: الروس يتقدمون جنوباً

تواصلت المعارك اليوم الثلاثاء من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف وحيث الوضع يتطور "كل ساعة"، بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة "ابتزاز" في قضية صادرات القمح.

من جهتها، قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يعمل على عزل منطقة سيفيردونيتسك من الشمال والجنوب، مضيفةً أن "الجيش الروسي يحقق مكاسب من جهة جنوب سفيرودونيتسك".

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كما قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يواجه صعوبات في محور "بوباسنا"، مضيفةً أن "قصف روسي يستهدف محيط "إيزيوم" في محاولة للتقدم من الجهة الشمالية".

يأتي هذا بينما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال تتحصن في مواقعها في سيفيرودونيتسك، وأن القتال مستمر بشكل عنيف في شوارع المدينة، في وقت يستمر الجيش الروسي في حشد قوات إضافية بمحور دونباس.

زيلينسكي توجه أيضا بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على وقوفه إلى جانب الشعب الأوكراني واستعداده لتزويد بلاده بالأسلحة المناسبة.

وكان زيلينسكي أكد أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس. وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.

من جانبه، أكد حاكم إقليم لوغانسك أن القوات الأوكرانية تراجعت بشكل خطير في معركة سيفيرودونيتسك، فيما أشارت موسكو إلى استمرار عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا حتى تحييد العناصر التي وصفتها بالنازية على الحدود الروسية.

وأكد مساعد وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، الاثنين، أنه إذا لم يتم وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا فإن كل الدول في المنطقة مهددة. كما قال في مقابلة مع "العربية"، إن كييف طالبت بالأسلحة الغربية للرد على المدفعية الروسية.

وتابع "لا نخطط لمهاجمة الأراضي الروسية"، مضيفاً "لدينا أهداف روسية كثيرة لضربها داخل أراضينا". وقال أيضاً "نعاني من نقص في عدد الجنود والأسلحة الثقيلة"، مشيراً إلى التفوق الروسي في ذلك.