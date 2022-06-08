إيطاليا: حصار الموانئ الأوكرانية قد يؤدي إلى وفاة "ملايين" الأشخاص

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم (الأربعاء)، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح وقد يتسبب بوفاة "ملايين" الأشخاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دي مايو إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال".

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كان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وألمانيا التي تتولى راهناً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

وقال: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف بأي ثمن"، مضيفاً: "إذا لم يكن ذلك ممكناً فإن الأطراف المعنية يجب أن تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب ومنتجات أساسية أخرى دون أي تأخير".

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم".