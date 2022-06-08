.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيطاليا: حصار الموانئ الأوكرانية قد يؤدي إلى وفاة "ملايين" الأشخاص

  • الخط
وزير الخارجية الإيطالي Luigi Di Maio لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
روسيا و أوكرانيا

إيطاليا: حصار الموانئ الأوكرانية قد يؤدي إلى وفاة "ملايين" الأشخاص

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم"

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم (الأربعاء)، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح وقد يتسبب بوفاة "ملايين" الأشخاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دي مايو إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال".

روسيا تسمح بخروج السفن من الموانئ الأوكرانية اقتصاد روسيا و أوكرانيا روسيا تسمح بخروج السفن من الموانئ الأوكرانية

كان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وألمانيا التي تتولى راهناً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

وقال: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف بأي ثمن"، مضيفاً: "إذا لم يكن ذلك ممكناً فإن الأطراف المعنية يجب أن تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب ومنتجات أساسية أخرى دون أي تأخير".

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟ لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟
اكتشف المزيد