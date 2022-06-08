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بعد تعليق روسيا اتفاقية صيد.. اليابان: نعمل لحماية قواربنا

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Fishermen gather on an embankment on the Island of Kunashir, one of four islands known as the Southern Kuriles in Russia and the Northern Territories in Japan, December 20, 2016. REUTERS/Yuri Maltsev
قوارب صيد في جزر الكوريل المتنازع عليها
روسيا و بوتين

بعد تعليق روسيا اتفاقية صيد.. اليابان: نعمل لحماية قواربنا

قبل الاتفاقية التي تعود لعام 1998، صادرت السلطات الروسية قوارب يابانية وأطلقت عليها النار في المياه المحيطة بجزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين

طوكيو – أسوشيتد برس

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انتقدت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إعلان روسيا تعليق اتفاقية تسمح لليابانيين بالصيد في المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها بين البلدين.

جاء ذلك مع تدهور العلاقات بين موسكو وطوكيو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ودخلت اتفاقية الصيد الثنائية حيز التنفيذ عام 1998، ما سمح لقوارب يابانية بالصيد في المياه المحيطة بجزر الكوريل التي تسيطر عليها روسيا، وتطالب بها اليابان، وتطلق عليها اسم الأقاليم الشمالية، مقابل مدفوعات من اليابان على أساس حصة الصيد، وغيرها من الشروط التي يتم التفاوض عليها سنوياً بين البلدين.

خفر السواحل الروسي في جزر الكوريل
خفر السواحل الروسي في جزر الكوريل

وأثار تعليق روسيا للاتفاقية، وهي خطوة جاءت على ما يبدو رداً على العقوبات التي فرضتها اليابان على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، مخاوف بشأن سلامة قوارب الصيد اليابانية في المنطقة.

وقبل الاتفاقية، صادرت السلطات الروسية قوارب يابانية، وأطلقت عليها النار.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: "من المؤسف أن تعلن روسيا بشكل أحادي تعليق التعاون بهذه الطريقة".

وانتقدت طوكيو موسكو لإلقائها اللوم في إلغاء الاتفاقية على عدم تمويل اليابان لمشاريع تنموية غير ذات صلة في سخالين، أكبر جزيرة روسية بالمحيط الهادئ.

إحدى جزر الكوريل
إحدى جزر الكوريل
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وقال ماتسونو إن طوكيو ستواصل المفاوضات لضمان عمليات صيد آمنة للقوارب اليابانية بموجب الاتفاقية. وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية سلامة عمليات الصيد اليابانية".

وتعد هذه المنطقة غنية بأسماك البولوك والماكريل والأخطبوط.

ومنع هذا النزاع روسيا واليابان من توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية تنهي الأعمال العدائية بينهما رسمياً.

وألغت روسيا بالفعل مفاوضات من أجل إبرام معاهدة سلام مع اليابان، رداً على العقوبات الأخيرة المتصلة بأوكرانيا.

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