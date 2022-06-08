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توصيل المساعدات الغذائية في أوكرانيا.. عبر أوبر لكن مجاناً

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An Uber Eats food delivery courier waits for an order in front of a restaurant, which was closed as a measure to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19), in central Kiev, Ukraine March 18, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko
خدمة "أوبر ايتس" لتوصيل الطعام في أوكرانيا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

توصيل المساعدات الغذائية في أوكرانيا.. عبر أوبر لكن مجاناً

عبر تحالف مع أوبر، بات برنامج الأغذية العالمي يقسم الشحنات إلى مركبات بأحجام مختلفة ويتتبّع كل رحلة إلى وجهتها ويتأكد من أن عمليات التسليم قد تمت بسلامة

روما – فرانس برس

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أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء أنه تحالف مع شركة أوبر لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.

وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أن "المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن الكبيرة، لذلك يسمح التعاون مع أوبر لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل وإرسال وتتبّع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى الأشخاص المحتاجين في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا".

وبفضل هذا التعاون، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي أن "يقرّب مواده الغذائية إلى الأشخاص المحتاجين لمساعدته، من خلال تقسيم الشحنات إلى مركبات بأحجام مختلفة، وتتبّع كل رحلة إلى وجهتها والتأكد من أن عمليات التسليم قد تمت بسلامة"، بحسب البرنامج الذي يتخّذ من روما مقراً له.

مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في لفيف
مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في لفيف
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وأشار إلى أن هذا التعاون قد حصل حتى الآن في مدن دنيبرو ولفيف وكييف في أوكرانيا.

وتوفّر أوبر لبرنامج الأغذية العالمي، بشكل مجاني، نسخة مخصصة له من التطبيق، ما يسمح بتنظيم عمليات التوصيل بالتفاصيل، ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 100 كيلومتر حول مستودعات المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت شركة أوبر الأخيرة إلى أنها "كثفت عملياتها في أوكرانيا والدول المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، وأضافت أنها ستقدم بحلول نهاية يونيو "الغذاء والمال لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً" في أوكرانيا.

مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في سيفيرودونيتسك
مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في سيفيرودونيتسك
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