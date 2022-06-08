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زلزال بقوة 6.5 درجة يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل

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زلزال
تعبيرية

زلزال بقوة 6.5 درجة يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل

على عمق 616 كيلومتراً

رويترز

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل تعرضت، الثلاثاء، لزلزال بقوة 6.5 درجة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 616 كيلومترا.

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