زلزال بقوة 6.5 درجة يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل
على عمق 616 كيلومتراً
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل تعرضت، الثلاثاء، لزلزال بقوة 6.5 درجة.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 616 كيلومترا.
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