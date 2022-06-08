زلزال بقوة 6.5 درجة يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل تعرضت، الثلاثاء، لزلزال بقوة 6.5 درجة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 616 كيلومترا.