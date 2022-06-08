سيارة تندفع نحو مشاة في شارع رئيسي في برلين وتوقع ضحايا

أعلنت السلطات الألمانية أن سائق سيارة اندفع بها نحو مشاة في برلين، اليوم الأربعاء، ووردت أنباء عن وقوع ضحايا جراء ذلك.

وقال مارتن دامس، الناطق باسم شرطة برلين، إن الحادث وقع قرب جادة التسوق الشهيرة كورفيرستندام غربي العاصمة.

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وأضاف أنه تم توقيف سائق السيارة. ولم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة خطأ أم أنه متعمد.

وبحسب الأنباء الأولية فقد أدى الحادث لسقوط قتيل وحوالي 30 جريحا.

ووقع الحادث في رانكشتراسه قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 11 شخصاً في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد.