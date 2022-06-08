.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيارة تندفع نحو مشاة في شارع رئيسي في برلين وتوقع ضحايا

  • الخط
Rescue workers help an injured person after a car crashed into a crowd of people in central Berlin, Germany, Wednesday, June 8, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)
الإسعاف في مكان الحادث في برلين اليوم

سيارة تندفع نحو مشاة في شارع رئيسي في برلين وتوقع ضحايا

وقع الحادث في رانكشتراسه قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 11 شخصاً في واقعة دهس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطات الألمانية أن سائق سيارة اندفع بها نحو مشاة في برلين، اليوم الأربعاء، ووردت أنباء عن وقوع ضحايا جراء ذلك.

وقال مارتن دامس، الناطق باسم شرطة برلين، إن الحادث وقع قرب جادة التسوق الشهيرة كورفيرستندام غربي العاصمة.

أحد الضحايا في مكان الحادث
أحد الضحايا في مكان الحادث
الادعاء يبدأ مرافعاته في "اعتداءات 13 نوفمبر" في فرنسا العرب والعالم تنظيم داعش الادعاء يبدأ مرافعاته في "اعتداءات 13 نوفمبر" في فرنسا

وأضاف أنه تم توقيف سائق السيارة. ولم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة خطأ أم أنه متعمد.

وبحسب الأنباء الأولية فقد أدى الحادث لسقوط قتيل وحوالي 30 جريحا.

ووقع الحادث في رانكشتراسه قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 11 شخصاً في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد.

الإسعاف في مكان الحادث في برلين اليوم
الإسعاف في مكان الحادث في برلين اليوم
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟ لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟
اكتشف المزيد