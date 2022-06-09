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بوتين: أي دولة لا تستطيع اتخاذ قرارات "مستعمرة"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

بوتين: أي دولة لا تستطيع اتخاذ قرارات "مستعمرة"

دبي - العربية.نت

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أي دولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية "مستعمرة".

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وأضاف اليوم الخميس، في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، أن على أي بلد ضمان سيادته، مشدداً على أنه لا مكان للوسطية، وأن دولة لا تستطع اتخاذ قرارات تكون "مستعمرة"، في إشارة مبطّنة منه إلى أوكرانيا.

كما رأى بوتين أن أي دولة لا تتمكن من اتخاذ قرارات سيادية، فهي بالفعل مستعمرة.

"طليعة الأحداث"

في سياق آخر، اعتبر الرئيس الروسي أن دور بلاده يكمن باستعادة وتعزيز السيادة والأراضي، لافتا إلى أن روسيا مستمرة بالتقدم في هذ المجال.

كما لفت إلى أن روسيا مرّت بمسار هائل من التحول والتغيير على مدى العقود الماضية، مشدداً على أنها لطالما كانت في طليعة الأحداث العالمية، وفق تعبيره.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(أرشيفية- أسوشييد برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(أرشيفية- أسوشييد برس)

يذكر أن اجتماع مع رواد الأعمال الشباب يجتمع فيه الرئيس الروسي مع رواد الأعمال الشباب، بالتزامن مع احتفال روسيا بمرور 350 عاما على ميلاد الإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر.

ولفت بوتين فيه إلى أن روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.

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