بينيت: زيارتي لأبوظبي تهدف للارتقاء بمستوى العلاقات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات، وسيجتمع مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، والتي توجه إليها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، هذا الصباح في زيارة خاطفة".

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كما أضاف البيان أن بينيت سيلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم، الشيخ محمد بن زايد في قصره الخاص، وسيعقد الاثنان لقاء عمل موسعاً، بحضور أفراد فريقيهما.

ونقل البيان عن بينيت قوله إنه يهدف إلى "بناء مستوى جديد" في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية التي بدأت قبل عامين.

ولفت مكتب بينيت إلى أن لقاء اليوم، هو "الثالث الذي يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبوظبي ثم في شهر مارس/آذار في مصر".

يذكر أن الإمارات أعلنت عام 2020، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين "اتفاقيات إبراهيم".

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.