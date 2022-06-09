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روسيا تحذر من صدام عسكري مباشر مع الغرب بسبب القرصنة

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الخارجية الروسية (شترستوك)
الخارجية الروسية (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحذر من صدام عسكري مباشر مع الغرب بسبب القرصنة

دبي - العربية.نت

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حذرت روسيا الغرب اليوم الخميس، من أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتها التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وأن محاولات تحدي موسكو في الفضاء الإلكتروني ستُقابل بإجراءات مضادة موجهة.

فقد أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية، وأنحت بالمسؤولية على أشخاص في الولايات المتحدة وأوكرانيا.

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خطوات محسوبة ومحددة

وجاء في البيان أن روسيا "لن تترك الأعمال العدوانية دون رد"، مشيراً إلى أن كل خطوات موسكو ستكون محسوبة ومحددة وفقاً للتشريعات الروسية وللقانون الدولي.

إلى ذلك، قال إن "عسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها".

يأتي التحذير بعد ما بدا أنه تم اختراق موقع وزارة الإسكان الروسية في مطلع الأسبوع، حيث كان البحث عن الموقع على الإنترنت يقود إلى علامة بعبارة "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية.

يشار إلى أن المواقع الإلكترونية لكثير من الشركات والمؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة تعرضت لمحاولات قرصنة متفرقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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